Nederlander: zwerfvuil is grootste boosmaker

Dit blijkt uit vandaag gepresenteerde jaarcijfers over 2018 van de meldingsapp Fixi. Hierbij zijn bijna veertig gemeenten aangesloten, waardoor inmiddels bijna een miljoen inwoners de mogelijkheid hebben om problemen in de openbare ruimte via hun mobieltje te melden. Vorig jaar werd de applicatie ruim 72.000 keer gebruikt om het gemeentehuis te tippen.

Zwerfvuil op straat, vaak juist rond vuilcontainers, is de grootste ergernis-trigger. Hierover ontvingen de gemeenten bijna 15.300 klachten. Goede tweede, met 14.900 meldingen, is achterstallig onderhoud aan openbaar groen. Zo maken veel bewoners zich druk over niet gemaaide grasveldjes, slecht gesnoeide bomen en struiken of rondslingerende grote takken.

Straatverlichting

Daarnaast waren er in 2018 bijna 9500 klachten over defecte straatverlichting. Slecht plaveisel van stoepen en fietspaden was 8700 mensen zo’n doorn in het oog dat ze de gemeente inschakelden via de app. Circa 7800 tips gingen over ontbrekende, beschadigde of onjuiste verkeersborden en foutief parkeren.

De app registreert tevens hoe lang het duurt voordat actie wordt ondernomen na een melding. Schade door vandalisme blijft het langst onopgelost, zo blijkt uit de jaargegevens van van Fixi: vernielingen blijken pas na gemiddeld 22 dagen te zijn hersteld. Haperende openbare verlichting is doorgaans pas na een kleine drie weken vernieuwd. „Waarschijnlijk omdat gemeenten voor dergelijke klussen vaak een externe partij inschakelen”, aldus woordvoerster Wendy van Duijvenvoorde van app-ontwikkelaar Decos in Noordwijk.

Begraafplaatsen

De gemeenten komen sneller in actie na meldingen van schade aan openbare gebouwen zoals gebroken ruiten: deze zijn gemiddeld binnen vier dagen verholpen. Gemelde onregelmatigheden op begraafplaatsen en vuil op straat behoren in doorsnee na negen dagen tot het verleden. De meeste meldingen komen kort na het weekeinde binnen.

Het meldingssysteem Fixi bestaat sinds 2015, maar nam vorig jaar een grote vlucht met 25 nieuw deelnemende gemeenten. Zo traden Waddinxveen, Teylingen en Stadskanaal toe tot het netwerk. De nieuwkomers zijn er tevreden mee: „Snel oplossen van overlast draagt bij aan de leefbaarheid van wijken. Bovendien zijn de tips een eenvoudig handvat om problemen op te sporen. Onze ambtenaren zijn immers niet dagelijks in elke straat”, zo melden zegslieden.