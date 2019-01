Grootschalig misbruik atletiek: niemand deed wat

CAV Energie in Barendrecht stuurde Jerry M. weg in 2009 weg en bood hem aan om zich te laten behandelen door een sportpsycholoog. Ⓒ ANP

AMSTERAM - Nederland reageerde afgelopen weekend vol afschuw op het langdurig misbruikschandaal in de atletiekwereld. Maar tegelijk was er verbijstering over het gebrek aan daadkracht bij vrijwel alle betrokken instanties. Hoe was het mogelijk dat Jerry M. zich zó lang aan zóveel minderjarigen kon vergrijpen?