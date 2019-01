Politie wist van misbruikcoach atletiek

Afgelopen zomer werd de misbruikcoach na 35 jaar voor zijn daden geroyeerd als lid van de Atletiekunie, maar vervolgd door het Openbaar Ministerie werd hij nooit.

M.’s daden zijn inmiddels vrijwel allemaal verjaard, en daardoor niet door het OM te vervolgen. Een van de slachtoffers stapte echter naar eigen zeggen in 2000 al naar de politie, nog vóór de verjaringstermijn. Ze wilde aangifte doen van ernstig misbruik, maar zette deze later om in een melding toen ze van de politie te horen kreeg wat de consequenties van aangifte zouden zijn.

„Ik stond er destijds alleen voor, weet u. En als er later nog een melding zou komen, zou ik alsnog aangifte doen. Maar mijn melding is bij de politie helaas kwijtgeraakt”, vertelt het slachtoffer aan De Telegraaf.

Geschiedenis herhaalde zich

Vervolgens werd in 2009 bij de zedenpolitie in Hoogvliet, onder de rook van Rotterdam, weer een melding gedaan van M.’s misdragingen. Ook hier werd uiteindelijk afgezien van aangifte tegen de trainer, opnieuw nadat de politie de melder (een vader) had gewezen op de gevolgen daarvan.

De politie kon gisteravond inhoudelijk nog niet reageren.