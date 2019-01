Schiphol: 71 miljoen reizigers in 2018

Het aantal starts en landingen bleef in 2018 steken op 499.000, omdat 500.000 vluchten tot 2021 het plafond is. Of daarna weer groei kan en hoeveel, is nog onzeker. Daarover buigen het ministerie en de Omgevingsraad Schiphol (ORS) zich.

Zonder Lelystad Airport als ‘overloop’ van zeker 25.000 vakantievluchten op het volle Schiphol is een akkoord over (beperkte) groei in de Haarlemmermeer tot 2030 volgens vrijwel alle partijen onmogelijk. Ook politiek is dat een harde voorwaarde. Lelystad moet in april 2020 opengaan, maar het is zeer twijfelachtig of minister en Kamer groen licht geven.

Brussel

Probleem is dat Brussel verbanning van vakantievliegers op Schiphol naar de polder verbiedt. Dat is in strijd met vrije concurrentie. ,,Discriminatie van vliegtoeristen ten gunste van bijvoorbeeld het KLM-netwerk op Schiphol is verboden. Dat heeft de Europese Commissie ons nog eens duidelijk laten weten”, zegt topman Steven van der Heijden van Corendon Dutch Airlines.

Eerder heeft Brussel twee keer een Nederlands voorstel om een ‘Verkeersverdelingsregel’ toe te staan voor Schiphol en Lelystad afgewezen. Het ministerie komt naar verluidt eind januari met een nieuw plan, zo is in het ORS-overleg meegedeeld.