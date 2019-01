Horecava staat bol van het bio-moralisme

De partijen die samen het door het kabinet omarmde Nationaal Preventieakkoord ondertekenden, zullen de vingers aflikken bij een vakbeurs die zo bol staat van het bio-moralisme. Zelfs de omvangrijke snackhal, waarvan de frituurwalmen voorheen al van verre te ruiken waren, is geen schim meer van het snaaiparadijs dat het was: meteen bij de ingang worden gehaktballetjes gepromoot die voor 30 procent uit champignons bestaan. Het lijkt vloeken in de kerk.

Paddenstoelballen

„Ze zijn echt veel gezonder omdat ze minder vet, calorieën en zout bevatten”, zo probeert marketingmanager Elien Tuitert van de vleesfirma Enkco uit Holten de ’paddenstoelballen’ te promoten. Dat in deze slechts voor zestig procent uit vlees bestaande snacks gebutste champignons zijn verwerkt die anders als ’reststroom’ zouden zijn doorgedraaid, kan de hunkering naar een ouderwets balletje half-om-half met jus amper onderdrukken.

Indien de keukenchefs zich door deze vakbeurs in de Rai laten inspireren, zitten restaurantbezoekers over enkele maanden massaal insecten weg te kauwen in het eetcafé dat ooit zulk heerlijke schnitzels bereidde. Zo staat Sander Peltenburg van de Krekerij op het startersgedeelte van de beurs om vlees en pasta van sprinkhanen en krekels aan de man te brengen. „De kweek van die dieren vergt heel weinig water, land en voer en heeft daarom een lage impact op het milieu. Bovendien zitten ze bomvol vitamines en mineralen”, aldus de jonge ondernemer.

Afbreekbaar bestek

Vol zit ook de orderportefeuille van Albert-Jan van der Velde. Zijn firma Sier Disposables in Ede produceert al negen jaar volledig afbreekbaar bestek, borden, rietjes en friteszakken. Hij was een voorloper die al vroeg al het plastic bestek uit zijn assortiment gooide. De ondernemer heeft nu het tij mee omdat vanuit Brussel een verbod dreigt op plastic bestek en rietjes. „Het afgelopen jaar bemerkten we echt een enorme omslag in het denken van mensen.”

Aan de groeiende vraag naar zijn afbreekbare servies kan Van der Velde probleemloos voldoen met zijn uit suikerrietpulp vervaardigde bordjes, bestek van maïs en zetmeel of eetbare rietjes van suiker in drie smaken met verschillende tinten. Waarmee zijn kleurrijke paviljoen een welkome afleiding biedt op het verder wel erg prominent aanwezige groen op de Horecava.