Nog meer Engels op de terrasjes

Dit blijkt uit een onderzoek van branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) naar de toekomstverwachtingen van circa duizend ondernemers in de uitgaanssector. De resultaten worden vanochtend gepresenteerd bij de opening van de jaarlijkse vakbeurs Horecava in de Amsterdam Rai.

In steden als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag kijken gasten al niet meer op als ze in het Engels te woord worden gestaan door kelners die uit bijvoorbeeld Spanje komen. Het buitenlands personeel lijkt zich nu over de horeca in heel Nederland uit te breiden. „Steeds vaker horen we dat ondernemers overwegen in het buitenland te werven, tot in Roemenië aan toe”, aldus KHN-woordvoerster Bernadet Naber.

Ook de Vereniging Aziatische Horeca Ondernemers (VCHO) luidt op de Horecava de noodklok over een schaarste. Eerder werd met de overheid overeengekomen dat jaarlijks duizend koks uit vooral China een tijdelijke werkvergunning krijgen en dat de rest in Nederland wordt opgeleid. Dit aantal is volgens de Oosterse restaurateurs volstrekt ontoereikend om de sector met 41.000 werknemers en een jaaromzet van 1,5 miljard euro gezond te houden.

De koepel wil vanaf 1 oktober minimaal drieduizend vakbekwame koks invliegen die na vier jaar terugkeren naar eigen land. Ook al omdat de Nederlandse ROC-opleidingen voor de Aziatische keuken een fiasco blijken. „De zeer specialistische kennis en kunde in de hogere segmenten kan niet door Nederlandse opleidingen worden aangeleerd. Dit blijkt ook uit recent onderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken”, zo concludeert VCHO-directeur Ling Lin.

Los van de personeelstekorten gaat het Nederlandse horeca voor de wind, zo blijkt uit het onderzoek van koepel KHN.