Woningen ontruimd door grote brand in Gorinchem

De ravage na de brand was groot. Drie woningen zijn flink beschadigd geraakt. Ⓒ MediaTV

GORINCHEM - Aan de Hendrik Verschuringstraat in Gorinchem heeft in meerdere woningen een grote brand gewoed. De brandweer heeft het vuur met meerdere bluswagens bestreden. De brand is inmiddels onder controle. Er zijn geen gewonden gevallen, een bewoner is nagekeken door de hulpdiensten.