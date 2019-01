Tachtig vluchten Berlijn gecanceld door staking

Luchthaven Berlijn Tegel Ⓒ AFP

BERLIJN - Meerdere vluchten zijn maandag op verschillende luchthavens in de Duitse hoofdstad Berlijn uitgevallen. Door een staking bij beveiligingsmedewerkers op de vliegvelden Tegel en Schönefeld van 05.00 uur tot 08.45 uur zijn zo’n tachtig vluchten geannuleerd. Het gaat om zestig vluchten in Tegel en twintig in Schönefeld.