Kamerlid Jan Nagel ernstig ziek

Dat vertelt de politicus in een gesprek met deze krant. Helemaal stoppen wil hij nog niet, tot zijn al geplande afscheid van de Eerste Kamer in juni wil hij zo veel mogelijk werken als lukt onder deze omstandigheden. Maar door onder meer bestralingen zal de oprichter van 50Plus sowieso minder aanwezig zijn.

Met politieke strategieën bedenken, stopt Nagel ook nog niet. Hij vindt dat partijgenoot Martin van Rooijen, door 50Plus al aangewezen als lijsttrekker voor de Eerste Kamer, toch in de Tweede Kamer moet blijven. Juist omdat Van Rooijen zo goed is volgens Nagel en het echte vuurwerk in de Tweede en niet in de Eerste Kamer plaatsvindt. De oud-staatssecretaris zou daar ’als een tweede spits’, samen met huidige voorman Henk Krol, de koers van de debatten en campagnes moeten bijsturen richting het thema ’pensioenen’.

Krol als spits

„Onze spits nu is Henk Krol. Ik ben altijd heel blij met hem geweest, alleen ik zie hem te veel dansend in beeld en te weinig met de vuist op tafel.” Volgens Nagel kan oud-staatssecretaris Van Rooijen als tweede spits Krol op dat punt perfect aanvullen. „Wij sneeuwen anders onder bij bijvoorbeeld de fantastische campagne die Forum voor Democratie opzet. De gepensioneerden raken steeds verder achterop, dat moeten we in deze campagne duidelijk naar voren brengen.”