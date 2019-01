Saoedische (18) vlucht nadat ze Islam afzweert

Rahaf Mohammed Mutlaq Al-Qunun was op weg naar Australië om daar asiel aan te vragen en moest in Bangkok overstappen. In een serie tweets beschrijft de jonge vrouw hoe ze op het vliegveld werd opgewacht door Saoedische diplomaten die haar paspoort innamen. Ze is meegenomen naar een hotel op de luchthaven, waar ze tegen haar wil wordt vastgehouden. De Thaise politie zou hebben geweigerd haar te helpen. „Vier bewakers staan voor mijn deur om te voorkomen dat ik ontsnap. Ik kan zelfs niet bescherming of asiel in Thailand aanvragen.”

Dreiging familie

De Saoedische was met haar familie op reis in Koeweit, toen ze er twee dagen geleden vandoor ging. Ze reisde zonder toestemming van een mannelijke begeleider, wat verboden is in Saoedi-Arabië, en een familielid gaf haar aan. De vrouw zegt de islam de rug toe te hebben gekeerd. „Ik kan niet studeren en werken in mijn land, dus ik wil vrij zijn om dat wel te kunnen doen”, aldus Rafah. „Mijn familie is streng en sloot me zes maanden lang op in een kamer, omdat ik mijn haar kort had geknipt. Ik ben honderd procent zeker dat ze me zullen doden, zodra ik uit de Saoedische gevangenis kom.” Ook zegt ze te zijn bedreigd door personeel van de Saoedische ambassade en Kuwait Airlines, waarmee ze naar Bangkok vloog. „We zullen je vinden als je er vandoor gaat en je ontvoeren, werd me verteld.”

De Thaise autoriteiten zeggen dat ze vandaag via Koeweit wordt teruggestuurd naar Saoedi-Arabië, waar de doodstraf staat op afstand doen van de islam. Phil Robertson, onderdirecteur voor Azië van Human Rights Watch, roept Thailand dringend op VN-vertegenwoordigers toe te laten tot Rahaf: „De Thaise regering heeft ook uit te leggen waarom diplomaten uit Saoedi-Arabië toestemming krijgen afgesloten delen van de luchthaven van Bangkok in te gaan en het paspoort van een Saoedische burger af te pakken.”