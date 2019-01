Saoedische opgesloten in hotel omdat ’familie haar wil doden’

„Ik heb mijn verhaal en mijn foto gedeeld op sociale media”, zegt Qunun tegen de BBC. „Mijn vader is ontzettend boos dat ik dat heb gedaan. Ik kan niet studeren of werken in mijn land. Ik wil vrij zijn en kunnen werken en studeren.” Ze zegt dat ze niets meer te verliezen heeft.

Mensenrechtenorganisaties roepen op de vrouw, Rahaf Mohammed al-Qunun, niet terug te sturen en toe te staan asiel aan te vragen.

Al-Qunun zou maandag op een vlucht van Kuwait Airways teruggebracht worden naar Koeweit, waar haar familie is. „Ze heeft zichzelf in de kamer gebarricadeerd en zegt dat ze niet zal vertrekken totdat ze mogelijkheid heeft gekregen het VN-Vluchtelingenbureau te spreken en asiel aan te vragen”, meldt Phil Robertson, de directeur van Human Rights Watch in Azië op Twitter.

Geweigerd

De vrouw werd toegang geweigerd bij de immigratiedienst van Thailand. De autoriteiten in Thailand spreken tegen dat ze dat op verzoek van de Saudische regering hebben gedaan. Ze zeggen dat de vrouw niet de juiste papieren bij zich had voor een visum.