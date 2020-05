Eindelijk weer dieren spotten in Blijdorp: ’De ijsberen zullen het wel warm hebben’

Eindelijk kunnen de mensen weer naar binnen bij Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. Burgemeester Ahmed Aboutaleb (links) en directeur Erik Zevenbergen (rechts) openen de poort. Ⓒ ANP

Rotterdam - Hoera! Na twee maanden wachten kunnen liefhebbers eindelijk weer hun favoriete dieren spotten in Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. Ze staan dan ook te popelen, zo bleek tijdens de heropeningsdag. „Dit is het perfecte moment!”