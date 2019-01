Gemeente begint met grote ontruiming krakersnest Amsterdam

Mochten de handhavers geen zoden aan de dijk zetten, dan wordt uiteindelijk de Mobiele Eenheid ingeschakeld.

Volg hieronder live de ontruiming:

De krakers verblijven al ruim twee decennia illegaal op het ongeveer 43 hectare grote terrein. De eigenaren gaan het gebied aan het water ontwikkelen tot bedrijventerrein waar scheepsbouw gerelateerde bedrijven komen, zoals Koole Maritiem. Ondanks dat vergunningen werden afgegeven, weigerde de gemeente Amsterdam jarenlang handhavend op te treden tegen de krakers, veelal kunstenaars. Buiten de hekken woonden ook zwervers, verslaafden en Oost-Europeanen in gammele caravans.

Handhaving is massaal aanwezig op het ADM-terrein.

In augustus 2018 bepaalde de Raad van State, na jarenlange procedures, dat het krakersnest ontmanteld moet worden. De gemeente werd verplicht om op te treden. Per 25 december moest het terrein leeg zijn, zo luidde de beslissing van de hoogste bestuursrechter. Dat blijkt allerminst het geval. Hoewel een groot deel van de zo’n 130 krakers vertrokken naar een door de gemeente Amsterdam aangeboden stuk grond in Amsterdam Noord (waar zij twee jaar mogen blijven), weigeren naar schatting tientallen krakers om te vertrekken. Op foto’s en video’s die afgelopen dagen op het terrein zijn gemaakt, is te zien dat handhavers van de gemeente zich eerder nog met een slijptol toegang wisten te verschaffen tot het gebied, omdat de krakers het toegangshek met een ketting barricadeerden. De krakers weigerden echter om te vertrekken. Ook staan er nog veel bouwwerken.

In augustus 2018 bepaalde de Raad van State, na jarenlange procedures, dat het krakersnest ontmanteld moet worden. Ⓒ ANP

Doorpakken

Reden voor burgemeester Halsema door te pakken, zo blijkt. Maandagochtend wordt er groter geschut ingezet en gaat de Mobiele Eenheid ter plekke om de krakers alsnog te verwijderen. Daarna zal het terrein overgedragen worden aan de rechtmatige eigenaren. De gemeente Amsterdam zal de vele achtergebleven rotzooi en bouwwerken nog verwijderen. Naar verwachting zullen de opruimwerkzaamheden de stad nog vele tienduizenden euro’s kosten. Mogelijk worden die kosten verhaald op de krakers, zo liet de gemeente eerder weten.

Sprankje hoop

De krakers zelf hadden hun hoop gevestigd op een comité van de Verenigde Naties, dat net na kerstmis een verzoek deed aan de gemeente om niet handhavend op te treden tot het comité een uitspraak had gedaan. Volgens de gemeente voldoet de nu aangeboden locatie in Amsterdam Noord echter aan alle vereisten. Daarom wordt niet gewacht met ontruiming.

Om het terrein is veel te doen geweest. Berucht is de poging van de in 2003 omgebrachte voormalige eigenaar Bertus Lüske, die het terrein eigenhandig probeerde terug te veroveren van de krakers en met een groep potige mannen en bulldozer zijn terrein op ging. De erven willen het verleden achter zich laten. „Wij zijn een keurig bedrijf, dat bovendien net nog door de Bibob-toets is gehaald en aan alle vereisten gaat voldoen om het ADM-terrein eindelijk te mogen ontwikkelen”, zo vertelden zij eerder aan De Telegraaf.

Eerder waarschuwde de gemeente omliggende bedrijven voor kraakacties in het gebied. Zij worden opgeroepen de politie te bellen als sprake is van illegale bewoning.