Bedreigde orthodoxe kerk wijkt uit naar klooster

„Volgens de politie kunnen we daar wel een dienst houden”, zegt secretaris Goran Savić. Over de aard van de bedreiging is nog niets bekend. „We hebben daar nog niets van de politie over gehoord. We hebben ook geen idee waar dit vandaan komt. Mijns inziens was het een valse melding van een grapjas of iemand die ons dwars wilde zitten.”

De Servisch-orthodoxe kerk volgt de juliaanse kalender waardoor feesten en vieringen later plaatsvinden dan volgens de westerse, gregoriaanse kalender.