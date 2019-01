Kijkje in de keuken moet horecapersoneel aantrekken

De met een nijpend personeelstekort kampende uitgaansbranche hoopt op deze nieuwe Open Dag studenten, afgestudeerden, werkzoekenden en bestaande horecamedewerkers een beeld te geven van de mogelijkheden in de sector die 23.000 vacatures heeft. Het initiatief is vanochtend gepresenteerd bij de aftrap van de vakbeurs Horecava in de Amsterdam Rai.

„Letterlijk de deur openzetten is dé manier om een structurele imagoverbetering van onze branche te bewerkstelligen. Deelnemende bedrijven kunnen zo laten zien hoe leuk en aantrekkelijk het werk in onze sector kan zijn en welke carrièremogelijkheden er zijn”, aldus voorzitter Robèr Willemsen van de organiserende branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland.

Meet&greet chefkok

Bedrijven in de uitgaansbranche wordt opgeroepen activiteiten te bedenken zoals kookworkshops, rondleidingen of ’meet & greets met een chef-kok. „Mensen in heel Nederland de horeca kunnen ontmoeten. Het is belangrijk om te laten zien wat werken in deze sector inhoudt”, zo meldt initiatiefnemer van de Nationale Horecadag, de Amsterdamse hotelmanager Lennart Maas. Hij benadrukt dat ook bezoekers welkom zijn die geen werk in de uitgaansbranche ambiëren: „Iedereen is welkom op dinsdag 21 mei.”

Volgens Maas is een imagoverbetering belangrijk om de personeelsschaarste te verbeteren. Uit een onderzoek dat vanochtend werd gepresenteerd blijkt dat veel florerende bedrijven zich zorgen maken over de toekomst nu ze amper aan werknemers kunnen komen.