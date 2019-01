Aangifte tegen Van der Staaij na anti-homo verklaring

Van der Staaij blijft achter de tegen homo’s en transgenders gekante Nashville-verklaring staan. De gereformeerde politicus werd dit weekeinde fel bekritiseerd vanwege het ondertekenen van de uit de Verenigde Staten overgewaaide tekst.

„Dat hele pamflet is een oproep van toch weer discrimineren van lhbti’ers”, aldus operazangeres Van Broekhuizen tegen NPO Radio 4. „Ik voelde mij echt gekwetst en heel verdrietig. Je gaat terug in de tijd. Als ambassadeur van de pride heb ik hiermee een signaal willen afgeven.”

Ondanks de felle kritiek, onder meer vanuit de Tweede Kamer en van minister Ingrid van Engelshoven (Emancipatie) blijft Van der Staaij vierkant achter de verklaring staan. „De SGP heeft er nooit een geheim van gemaakt te staan voor de Bijbelse noties over huwelijk, gezin en seksualiteit. In lijn daarmee heb ik aangegeven dat ik me kan vinden in de strekking van de Nashville-verklaring.”

Vooral artikel 10 is stellig en pikant. Terwijl er de laatste tijd meer tolerantie voor homoseksualiteit komt binnen de kerk, wordt in dit document stellig beschreven dat het ’zondig is om homoseksuele onreinheid of transgenderisme goed te keuren’.

Vrije Universiteit

De Vrije Universiteit Amsterdam neemt afstand van de Nashville-verklaring, die medeondertekend is door vier medewerkers van de VU. Als statement heeft de universiteit voor het hoofdgebouw de regenboogvlag gehesen.

,,Op de VU voeren we graag een academisch debat over de meest uiteenlopende onderwerpen. De Nashville-verklaring is geen debat, maar een statement waar we als universiteit die haar diversiteit waardeert verre van blijven'', twittert VU-voorzitter Mirjam van Praag. De VU-ondertekenaars zijn docenten, verbonden aan de Faculteit Religie en Theologie.

In politiek Den Haag, maar ook op sociale media, is met verbazing en afkeuring gereageerd op de verklaring.