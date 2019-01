Voetgangster dood door aanrijding Den Haag

Ⓒ Regio15.nl

DEN HAAG - Een 66-jarige vrouw uit Den Haag is om het leven gekomen, nadat zij door een auto was geschept in haar woonplaats. De politie onderzoekt of de bestuurder van de auto, een 44-jarige Leidschendammer, aan het spookrijden was. Het is niet bekend of hij onder invloed was.