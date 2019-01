Agent schiet chihuahua in het gezicht

De agent kwam af op een melding dat het dier zich agressief gedroeg en besloot het diertje van dichtbij in het hoofd te schieten. De schokkende beelden worden massaal gedeeld op sociale media.

Het baasje van het hondje filmde alles met zijn mobiele telefoon. „Ik heb net opgenomen dat je mijn hond neerschiet en mij in gevaar brengt”, schreeuwt de man. Het hondje, Reeses, overleefde het tot ieders verbazing. Het diertje hield er een gebroken kaak aan over. Om de kosten voor de operatie bij elkaar te brengen is een crowdfundingsactie gestart.

De agent is voorlopig geschorst. Volgens zijn baas had hij voldoende andere mogelijkheden om het voorval op een kalme wijze af te doen.

Waarschuwing: de beelden kunnen als schokkend worden ervaren.