’Ik maak me grote zorgen’ Ex-bankier start nieuw leven in Amsterdam na fractie van straf voor pedofilie

Door Pieter Huyberechts en Joris Van der Aa Kopieer naar clipboard

Pieter C. tijdens zijn proces voor het Antwerpse hof van beroep.

Geen pedofiel in Vlaanderen kreeg met 19 jaar cel én 15 jaar terbeschikkingstelling ooit een zwaardere straf opgelegd. Maar toch werd Pieter C. (68), een beleggingsadviseur met een gruwelijk dubbelleven, onlangs al na 7 jaar in alle discretie vrijgelaten. „Dit is een slag in het gezicht van elk slachtoffer, van alle diensten, ook van de politie.”