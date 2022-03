OM eist 8 jaar cel tegen reggaester Jah Cure voor poging tot moord

Concertpromotor ’Papa’ Blake kwam dinsdagmiddag niet naar de rechtszaak in de rechtbank Amsterdam om zijn ster Jah Cure, die 43 jaar geleden werd geboren als Siccature Alcock, nog eens te beschuldigen. Maar de 45-jarige Jamaicaan Blake heeft na het steekincident, waarbij een mes zijn buik perforeerde, blijvend last van angst en pijn in zijn lijf.

Jah Cure vertelde de rechters dat hij niet anders kon. In zijn ogen is het wel degelijk noodweer. Hij had twee dagen eerder opgetreden in de Melkweg, maar heeft er geen geld voor gekregen. Dat moest van Blake komen. Op de Dam wilde hij de manager confronteren. Jah Cure: „Het was andersom, ik was al jaren bang voor ’Papa’. In 2016 heeft hij mij in Zwitserland, toen hij mij ook een keer niet had betaald, twee keer geslagen in mijn gezicht. Met zijn vuist. Ik wist waar hij toe in staat was. Hij stond als onbetrouwbaar bekend bij veel meer Jamaicaanse artiesten.”

Mes

Toch bleef Jah Cure contracten tekenen bij ’Papa’ Blake. „Maar ik ging hem uit de weg. Er stond vaak een derde tussen hem en mij. Daar deed ik de zaken mee. Zo was het voor mij te doen”, legde Jah Cure aan de rechters uit. „Dus ik verwachtte op de Dam dat het lastig zou worden. Toen ik zag dat Papa zijn hand in zijn zak stopte en ik een stukje van een mes zag, heb ik zelf uitgehaald met een mes. Ik ben daarna gelijk weggerend.”

De reggaeartiest stapte in een taxi, omdat elders in Amsterdam ’al twee uur een regisseur stond te wachten’, waar hij een videoclip mee opnam. „Ik had daar immers al vierduizend euro voor betaald”, vertelde Jah Cure aan de rechters, die hun verwondering uitspraken over hoe gemakkelijk de artiest overging tot de orde van de dag.

Voorbedachten rade

De advocaat van Jah Cure wuifde het weg. „Jamaicaanse cultuur”, noemde hij het. De officier van justitie had er echter geen goed woord voor over. Net als voor de voiceberichten die Jah Cure naar verschillende personen stuurde. Dat hij van plan was het slachtoffer iets aan te doen, dat hij verwachtte in de gevangenis te komen en dat hij ’nieuws’ zou worden.

Omdat de reggaeartiest tussen het sturen van de berichten en het op de Dam neersteken van zijn manager aanzienlijk de tijd had na te denken en af te stappen van zijn plannen, bepaalde de officier van justitie dat het om voorbedachten rade ging. Zij vond het extra schokkend dat de steekpartij op klaarlichte dag op de Dam plaatsvond. „Mensen krijgen het gevoel dat zij niet eens veilig meer over straat kunnen.”

Uitspraak 22 maart.