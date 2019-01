’Predikant heeft spijt van Nashville-verklaring’

,,Ik heb de ondertekening teruggenomen en heb er spijt van dat de dingen zo gelopen zijn”, reageert Veltkamp. Ondertekenaars van de Nashville-verklaring betuigen dat zij geloven dat het huwelijk is ’bedoeld als een levenslange verbintenis tussen één man en één vrouw’ en dat het verbond bovendien wordt gesloten met God. In de loop van zondag ontstond onrust in de media over de verklaring, waarna Veltkamp besloot zijn steun in te trekken.

Hij zegt enorm geschrokken te zijn door de ophef die is ontstaan. Hij zegt niet waarom hij eerder wel getekend had.

Veltkamp werkt momenteel in vormingscentrum Beukbergen in het Gooise Huis ter Heide.