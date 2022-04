Overleden Alkmaarder Peter Langenberg (56) zonder kleren en tas gevonden in duinen Egmond

Volgens de politie is het slachtoffer zonder de kleren die hij eerder die dag aan had gevonden en is ook zijn tas verdwenen: ,,Op de vraag of hij ontkleed was doen wij geen mededelingen’’, aldus de politie.

Zijn in eerste instantie verdwenen telefoon is door eerlijke vinders afgegeven in een boekhandel in Egmond. Het slachtoffer blijkt ’s morgens met de bus van Alkmaar naar Egmond te zijn gegaan, waar hij uitstapte bij de vuurtoren.

Geweld

,,Het staat voor ons inmiddels 100 procent vast dat de man, een inwoner van Alkmaar, door geweld om het leven is gekomen. Over de wijze waarop hij om het leven is gebracht, doen wij in verband met het onderzoek geen mededelingen, want dat gaat over specifieke daderinformatie’’, bevestigt de woordvoerder van de politie.

De politie vraagt getuigen, die mogelijk wat gehoord of gezien hebben in het duingebied, zich te melden. Mannen die in de buurt zijn geweest, kunnen veilig contact opnemen met Misdaad Anoniem of Roze in Blauw. Voorbijgangers vonden het lichaam zondag in een duingebied dat eigendom is van het waterleidingbedrijf PWN.