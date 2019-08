Oproep aan Feyenoord-supporters: ’Geen anti-Joodse spreekkoren’

De vrees wordt ingegeven door de anti-Joodse spreekkoren die de supporters gebruiken bij wedstrijden tegen Ajax. ,,Donderdag spelen we tegen Hapoel Beer Sheva. Een club uit Israël. We horen de wereld al denken: ‘Oh jee, Feyenoord tegen de joden’”, schrijft FRFC1908, een grote groep fanatieke supporters op Twitter.

Ze vervolgen op Twitter: ,,We houden het kort: Iedereen die wel eens in De Kuip komt weet dat het volgende waar is: ajax is onze aartsrivaal. Wij hebben een pesthekel aan die arrogante snavels uit Duivendrecht die zichzelf de joden zijn gaan noemen eind jaren ’80. We vloeken. We tieren. Maar… ajaxjoden zijn geen joden en ajax is al helemaal geen joodse club. Dat maakt ‘de discussie’ altijd een treurig tafereel van onwetendheid. Laten we de buitenwereld niet in hun waanideeën bevestigen door geintjes uit te halen die ze uit de context kunnen trekken. Feyenoord is niet anti-semitisch. Feyenoord is anti-ajax.”

Verleden

De oproep tot het achterwege laten van spreekkoren wordt mede ingegeven omdat het gedrag van de Feyenoord-supporters nog altijd onder een vergrootglas van de UEFA ligt. De Europese voetbalbond gaat dit seizoen streng controleren op spreekkoren en ander wangedrag onder supporters. In het verleden hebben Feyenoord-fans voor problemen gezorgd voorafgaand aan het Europa League duel tegen AS Roma in Rome waar supporters in 2015 slaags raakten met de politie en de Barcaccia-fontein op de Piazza di Spagna beschadigden. Feyenoord heeft overigens geen voorwaardelijke straf meer openstaan bij de UEFA.

,,Uit ervaring blijkt dat de UEFA streng controleert op uitingen die de voetbalbond als politiek bestempelt. Onze verwachting is dat dit donderdag ook het geval gaat zijn. Feyenoord is een club van alle culturen en geloven, waar iedereen welkom is. Daar zijn we trots op. Laten we er met elkaar voor zorgen dat we de UEFA geen aanleiding geven om de club en daarmee supporters te bestraffen. Onthoud je van negatieve spreekkoren en neem niets mee dat door de UEFA als politieke uiting bestempeld kan worden. Geef ze geen excuus!”, roept supportersvereniging De Feijenoorder de fans op.

Ondersteund

Een woordvoerder van Feyenoord stelt dat racistische spreekwoorden altijd achterwege moeten worden gelaten. ,,Dat geldt voor morgen, maar ook voor elke andere wedstrijd. De supportersverenigingen hebben een oproep gedaan om racistische spreekkoren tijdens de wedstrijd tegen de Israëlische voetbalclub te laten. Dan wordt de link al snel gelegd naar Joden. Maar het hoort sowieso niet thuis in een stadion en er wordt altijd al op gelet zowel in de eredivisie als nu in Europa League. We hebben de oproep nu wel extra ondersteund.” Feyenoord wordt in De Kuip gesteund door 35.000 fans. Volgende week is de verwachting dat er 150 supporters meereizen naar Israël.