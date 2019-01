Fatale biecht Holleeder uitgelekt

Dat blijkt uit een zeer onthullende tape van een opgenomen telefoongesprek van een uur tussen misdaadverslaggever Peter R. de Vries en Willem Holleeder in april 2011.

Holleeder zat toen de laatste fase uit van zijn straf voor het afpersen van Willem Endstra. Hij vreesde te worden geliquideerd door Dino Soerel omdat hij weigerde een voor Soerel ontlastende verklaring af te leggen.

Het telefoongesprek uit 2011, dat afgelopen weekeinde door deze krant werd beluisterd, levert het openbaar ministerie nieuwe bewijzen voor de verdenking dat Holleeder samen met Hillis en Soerel een criminele bende leidde, die moorden liet uitvoeren.

De tape is vorige week door Peter R. de Vries aan het OM overhandigd, dat kopieën vandaag aan de rechtbank en de verdedigers stuurt. Het uitlekken van de biecht komt op een voor Holleeder zeer ongunstig moment. Tijdens het proces dat nu tegen hem wordt gevoerd ontkende Holleeder tot op heden iets te weten van de zes liquidaties die hem ten laste worden gelegd. Uit de tape blijkt het tegendeel.

De tape in 2011 werd opgenomen op verzoek van Holleeder en mocht slechts openbaar worden gemaakt als hij naar zijn zeggen een ’onnatuurlijke dood’ zou sterven. De Vries zegde dit toe maar overhandigde de tape vorige week toch aan het OM.

Belastend

„Rond de kerst besloot ik de band nog eens terug te luisteren”, aldus De Vries tegenover deze krant. „Ik had de tape jaren niet meer gehoord en was eigenlijk vergeten wat Holleeder precies had gezegd. Maar toen ik het terug hoorde besefte ik weer hoe belastend dit eigenlijk is. Zijn verhaal van toen bevestigt exact wat zijn zussen de afgelopen jaren verklaarden.”

Ⓒ PETRA URBAN

Volgens De Vries verbreekt hij nu zijn in 2011 gegeven woord aan Holleeder. „Ik heb toen inderdaad beloofd dat ik de tape pas openbaar zou maken als Holleeder iets zou overkomen. Maar de man heeft me inmiddels met de dood bedreigd en geprobeerd me vanuit de gevangenis te laten vermoorden. Dan vervalt wat mij betreft deze afspraak.”

De tape kan grote gevolgen hebben voor Holleeder en het proces omdat de biecht in de ogen van het OM de verdenkingen extra onderbouwt en een nekslag voor Holleeders verdediging kan zijn.

De biecht is overigens nogal pijnlijk voor de vorige advocaat van Holleeder, mr. Stijn Franken. De tape blijkt namelijk te zijn opgenomen op het kantoor van Franken. Op de tape is te horen hoe Holleeder naar het advocatenkantoor belt en hoe Stijn Franken vervolgens de telefoon overgeeft aan De Vries, wetende dat dit verboden is. Advocatentelefoons mogen volgens de Advocatenwet alleen worden gebruikt voor communicatie tussen raadslieden en hun cliënten.

Holleeder wilde Frankens telefoonlijn gebruiken zodat de politie zijn biecht niet kon afluisteren. Franken wist dat dit niet mocht, zo zegt hij op de tape, maar liet weten ’het risico maar te nemen.’