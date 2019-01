Skigebied Oostenrijk ontruimd om lawinegevaar

In grote delen van het Alpenland is in het afgelopen weekend 2 meter sneeuw gevallen. Tientallen plaatsen, zowel dorpen als wintersportcentra, zijn van de buitenwereld afgesneden. Duizenden mensen zijn ingesloten door sneeuw. Vanaf woensdag wordt er nog een dik pak sneeuw verwacht.

Halverwege de Hochkar en Wenen zoeken tientallen gespecialiseerde reddingswerkers rond de plaats Hohenberg naar twee toerskiërs die al sinds zaterdag vermist worden. Westelijker, in de bergen ten zuiden van Salzburg, wordt eveneens sinds zaterdag naar een vrouw en een man gezocht die tijdens een wandeltocht op sneeuwschoenen zijn verdwenen.