Inbrekers op dak net slapstick: ’Daar stonden die jongens dan..’

Ⓒ MaRicMedia

Oss - Ze schrokken zich rot vannacht. Eerst een keiharde bons en daarna gestommel en gemompel van twee mannen. En dat op het dak van hun woning en juwelierszaak in Oss. „Dat was wel even schrikken ja”, erkent juwelier Louise. Dat de inbrekers vervolgens geen kant meer op konden en met een hoogwerker van het dak werden gehaald, leidde tot hoongelach bij de dienstdoende agenten.