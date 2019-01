SGP’er Bisschop wil discussie over anti-homoverklaring

Volgens Bisschop, de tweede man van de SGP in de Tweede Kamer, is de Nashville-verklaring onderwerp van studiedagen komende zomer. Hij wil die discussie afwachten voordat hij zich achter de verklaring schaart.

Zo verwijzen de Nederlandse vertalers van het Amerikaanse document naar de bijbeltekst Leviticus 20:13, waarin staat dat mannen die seks hebben met mannen een ’gruwel’ hebben begaan en gedood zullen worden. „Is dat een relevante verwijzing? Precies hierover moet de discussie gaan”, zegt Bisschop. „Het gaat erom hoe de bijbel zich afgelopen eeuwen heeft ontwikkeld. Soms kan een dergelijke verwijzing wat kort door de bocht zijn.”

SGP-Kamerlid Chris Stoffer ondertekende de Nashville-verklaring evenmin, al was dat naar eigen zeggen omdat hij pas sinds gisteren van het bestaan ervan op de hoogte is. „Ik kan me vinden in de strekking.” Gaat hij de verklaring dus alsnog ondertekenen? „Ik heb die vraag niet gekregen.”

De verwijzing naar de Bijbeltekst over het doden van homo’s vindt Stoffer niet van toepassing. „Dat is nooit een lijn geweest die de SGP voorstaat.”

De orthodox-christelijke partij, die drie Kamerzetels heeft, laat het verder bij een verklaring op de website. Daarin staat dat fractieleider Kees van der Staaij achter de verklaring blijft staan. ,,De SGP heeft er nooit een geheim van gemaakt te staan voor de Bijbelse noties over huwelijk, gezin en seksualiteit. In lijn daarmee heb ik aangegeven dat ik me kan vinden in de strekking van de Nashville-verklaring.”

Bisschop zegt zich enorm geërgerd te hebben aan de tweet die minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) plaatste, waarin ze de Nashville-verklaring ’stappen terug in de tijd’ noemt.