Onvrede in Haagse raad over onderzoek vuurregen

Dat antwoordt woordvoerster Sara Vernooij desgevraagd. „Er is nog geen besluit genomen. We hebben de situatie vanzelfsprekend gevolgd en deze week komt de raad bijeen en zal hier over gepraat worden. Is het iets voor ons om te onderzoeken of niet? Willen we misschien eerst meer informatie?”

Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) heeft eind vorige week vanuit de gemeente Den Haag de opdracht gekregen om een onderzoek te doen naar de toedracht en besluitvorming van de vreugdevuren van Scheveningen en Duindorp. Daar kwam veel weerstand tegen.

Burgemeester Pauline Krikke zit in het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Haaglanden en is daardoor ook lid van het IFV, de landelijke ondersteuningsorganisatie voor de veiligheidsregio’s en hun veiligheidspartners. De volledige oppositie in de Haagse raad zet daar vraagtekens bij, vooral om de schijn van belangenverstrengeling te vermijden. Er gaan daarom veel stemmen op om de Onderzoeksraad voor Veiligheid te vragen een onafhankelijk onderzoek te doen.

’Advies weggewuifd’

De PVV vraagt per aangetekende brief de Onderzoeksraad om in actie te komen. „Als we de mediaberichten moeten geloven lijkt het erop dat het op nieuwjaarsnacht vooral Pauline’s vonkenregen was met daarin ook weggewuifde adviezen van deskundige diensten”, aldus raadslid Sebastian Kruis. „De onverstandige beslissing om het vuur aan te steken heeft de toekomst van de traditie in gevaar gebracht en daar zijn we absoluut niet blij mee. Daarom moet er zo snel mogelijk onderzoek gedaan worden die boven elke twijfel is verheven.”

Ook Groep de Mos / Hart voor Den Haag, de grootste coalitiepartij van de stad, hamert op een onafhankelijk onderzoek, door wie dan ook. „Nog deze week komt vanuit het college de onderzoeksopdracht en rolverdeling en die wachten we af”, aldus woordvoerder Elias van Hees. „Met als uitgangspunt dat de vreugdevuren de komende jaren weer veilig en vreugdevol zullen zijn.”