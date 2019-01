Hekken hooglanders doorgeknipt, boswachter voor raadsel

De runderen zijn niet ontsnapt. Ⓒ ANP

LEENDE - Het hekwerk om een kudde Schotse hooglanders in natuurgebied Leenderbos in Noord-Brabant is op tientallen plekken vernield. Bezoekers ontdekten maandagochtend dat de stroomdraden om de 5 meter zijn doorgeknipt. Staatsbosbeheer schat de schade op duizenden euro’s.