Scholen zijn dicht, het is volgens het bestuur van de regio te gevaarlijk om naar school te gaan. Tal van wegen zijn afgesloten, stoepen en wandelpaden worden niet meer sneeuwvrij gehouden omdat voorrang wordt gegeven aan rijwegen. Door het loodzware sneeuwdek breken takken makkelijk af en dat kan voor gevaarlijke situaties zorgen. Lokale media spreken van sneeuwchaos.

De maatregel is ook bedoeld om de verschillende diensten meer gecoördineerd met elkaar te laten samenwerken. Door de sneeuw zijn in Beieren al meerdere mensen om het leven gekomen. Ook wintersporters in Duitsland en Oostenrijk zijn veelvuldig gewaarschuwd voor het onvoorspelbare sneeuw.