’Duizenden wintersporters dupe sneeuwbom’

Het enorme pak sneeuw is geen reden om gratis te annuleren of om te boeken naar een andere bestemming. Ⓒ AFP

INNSBRUCK - Wie deze week door de extreme sneeuwval in Oostenrijk geen zin meer heeft in zijn geboekte en betaalde skivakantie in Tirol of Salzburgerland, heeft pech. Het is geen reden om gratis te annuleren of om te boeken naar een andere bestemming.