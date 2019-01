Gevluchte Saoedische (18) verlaat luchthaven Bangkok

De Saoedische was weggelopen en op weg van Koeweit naar Australië, waar ze asiel wilde aanvragen. De luchthavenautoriteiten wilden haar terugsturen naar Koeweit. Rahaf al-Qunun barricadeerde toen de deur van haar hotelkamer in het luchthavencomplex en zocht via sociale media bijstand. Ze zegt dat ze wordt vermoord als ze teruggaat naar Saoedi-Arabië, waar haar familie haar het vertrek niet zou vergeven. Volgens sommige media is de vader van de vrouw inmiddels op weg naar Bangkok.

