Japanse zakenman scoort met gratis geld-tweet

Iedereen die Maezawa op Twitter volgt en zijn vastgepinde bericht retweet, maakt kans op een forse beloning. Hij geeft het geld weg omdat hij een goed kwartaal achter de rug heeft met zijn kledinglijn Zozotown.

„De nieuwjaarsuitverkoop van ZOZO is de snelste ooit en heeft een omzet van 10 miljard yen behaald! Als bedankje geef ik 100 miljoen yen weg. De enige manier om mee te doen is door mij te volgen en deze tweet retweeten”, valt op te maken uit zijn tweet in het Japans. Dat bericht is inmiddels de meest populaire tweet ooit op het socialemediaplatform. Maandagmiddag is de tweet meer dan vijf miljoen keer gedeeld.

De winnaars ontvangen een privebericht van Maezawa zelf, benadrukt hij. Maar wees er wel snel bij: meedoen kan nog tot en met vandaag.

Maezawa maakte eerder dit jaar faam door bekend te maken dat hij de eerste toerist richting de maan te willen zijn, via het prestigieuze Space-X project van Elon Musk.

Ook telde hij in 2017 een recordbedrag neer voor een kunstwerk van de Amerikaanse kunstenaar Jean-Michel Basquiat. De internetwinkelmagnaat telde 110,5 miljoen dollar (ruim 99 miljoen euro) neer voor zijn werk.