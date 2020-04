De Kuip heeft mogelijk steun gemeente nodig

In een brief aan de gemeenteraad stelt het college dat Stadion Feijenoord zo veel mogelijk gebruikmaakt van steunmaatregelen van het Rijk om in deze periode het hoofd boven water te houden. „Een verzoek aan de gemeente om te helpen de tijd te overbruggen totdat alles weer in een normaal vaarwater is terechtgekomen, wordt niet uitgesloten”, aldus B en W. „Een dergelijk verzoek zullen we serieus beoordelen en overwegen indien het voortbestaan van Stadion Feijenoord NV in het geding is.”

Het college stelt wel als voorwaarde dat De Kuip eerst de andere steunmaatregelen volledig moet benutten. Ook moet worden bekeken of het geven van gemeentelijke steun past binnen de regelgeving omtrent staatssteun.

Ook de club Feyenoord maakt zich grote zorgen, schrijft het college. Vele belangrijke inkomsten zijn weggevallen, nu er niet kan worden gevoetbald. „De begroting zal hierdoor omlaag moeten, maar hoe hard de club wordt getroffen laat zich niet voorspellen.” Het college gaat er vooralsnog niet vanuit dat de club een beroep op de gemeente gaat doen.