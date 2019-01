Gratis rechtsbijstand voor nabestaanden MH17-ramp

Minister Ferd Grapperhaus adviseert nabestaanden van het MH17-drama juridisch goed naar de mogelijkheden te kijken van een claim. Ⓒ ANP

DEN HAAG - Nabestaanden van slachtoffers van de crash van vlucht MH17 in Oekraïne kunnen gratis rechtsbijstand krijgen als zij zich in het strafproces willen voegen als benadeelde partij. Als de berechting al is begonnen, kunnen ze een vordering indienen om de geleden schade te verhalen.