Politie kreeg info over dreiging bij kapel

De politie sloot in Nijmegen de Dobbelmannweg af vanwege een dreigende situatie bij de kerk aldaar. Ⓒ Persbureau Heitink

NIJMEGEN - Informatie over een serieuze dreiging bij de Byzantijnse kapel in Nijmegen was voor de politie aanleiding om zondag een kerkdienst in het gebouw te verbieden en de omgeving te ontruimen. Het is nog onduidelijk of het om een terreurmelding gaat.