Koperdieven met 25.000 Viagrapillen gearresteerd

De zaak kwam in december aan het rollen na een melding dat 7000 kilo koper was gestolen uit een bedrijf in Dordrecht. De melder gaf ook direct het adres waar het metaal te vinden zou zijn, in een pand aan de Helmholtzstraat. Rechercheurs vonden er ook honderden (vermoedelijk) xtc-pillen en 25.000 Viagrapillen. De pillen zijn in beslag genomen.

