50 krakers van ADM-terrein geveegd, 11 aanhoudingen

Inmiddels is het ADM-terrein, dat zo’n 43 hectare groot is, aan de rechtmatige eigenaren overgedragen. Zij hebben particuliere beveiligers ingehuurd om te zorgen dat het terrein niet opnieuw gekraakt wordt. Ook wordt zo spoedig mogelijk gestart met opruimwerkzaamheden. De politie en ME zijn even voor 17.00 uur vertrokken.

Volgens de Amsterdamse politie is de ontruiming ‘rustig’ verlopen’. De aangehouden krakers hadden zich veelal verschanst in kunstwerken, in kooien en op grote hoogten in een van de hallen op het terrein, dat sinds 1997 gekraakt is. In het gebied, dat ontwikkeld wordt tot terrein waar scheepsbouwbedrijven zich gaan vestigen, is een enorme hoeveelheid rotzooi achtergebleven, waaronder uitgewoonde caravans, veel plastic afval en ijzer. De gemeente Amsterdam moet de kosten voor de opruimwerkzaamheden voor haar rekening nemen, zo bepaalde de Raad van State. Mogelijk worden die kosten nog verhaald op de krakers.

De politie ontruimde het ADM-terrein maandagmorgen. Ⓒ STOFFELS, ANKO

Dinsdagochtend dient nog een kort geding van de krakers tegen de gemeente Amsterdam en de Staat der Nederlanden. De krakers vinden dat Amsterdam niet had mogen handhaven tot een comité van de Verenigde Naties een uitspraak had gedaan. Amsterdam legde het verzoek om te wachten tot dit orgaan uitspraak had gedaan, naast zich neer. Ook beklagen de krakers zich over het terrein in Amsterdam Noord, de zogeheten slibvelden, dat ze van de gemeente aangeboden hebben gekregen om twee jaar gratis te wonen.

