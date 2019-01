Gezondheidsonderzoek omwonenden Tata Steel

Ⓒ ANP

HAARLEM - De provincie Noord-Holland gaat een uitgebreid onderzoek doen naar de gezondheid van de bevolking in de plaats Wijk aan Zee onder de rook van het staalbedrijf Tata Steel. Onder meer zullen urinetesten worden gedaan om erachter te komen of de uitstoot van Tata Steel in IJmuiden schadelijk is voor de volksgezondheid.