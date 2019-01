Veilinghuis vindt zeldzame Bugatti’s in oude schuur

In een Belgische schuur, niet ver van Maastricht, hebben veilers drie unieke Bugatti’s aangetroffen. De wagens brengen mogelijk een miljoen euro op bij een Frans veilinghuis, meldt Nieuwsblad.

Het gaat om een Bugatti 57 Cabriolet waarvan de waarde wordt geschat op 400.000 à 600.000 euro, een Bugatti 49 Faux-Coupé Gangloff van 150.000 à 200.000 euro en een Bugatti 40 van 70.000 à 130.000 euro. De wagens waren naar verluidt eigendom van een overleden Nederlandse kunstenaar. De nabestaanden willen volgens het veilinghuis anoniem blijven.

Een van de zeldzame Bugatti’s wordt weggevoerd. Ⓒ Artcurial

De wagens zouden nog in uitstekende staat verkeren omdat de eigenaar er goed op paste in zijn atelier en bijna nooit met de auto’s ging rijden. „Zulke ’schatten in schuren’ zijn altijd speciaal, maar als het om Bugatti’s gaat, dan is het nog magischer”, zegt een woordvoerder van het veilinghuis.