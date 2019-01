’Te kinderachtige’ strips nu wereldhit

Jonge tieners lijken maar geen genoeg te kunnen krijgen van de razendpopulaire Leven van een Loser-reeks. Inmiddels zijn er twaalf delen van de graphic novel verschenen, is de serie in 59 talen uitgekomen en is er nu zelfs een Friese-versie verkrijgbaar: It libben fan in labbekak. „Bram Botermans is een groot deel van mijn leven geworden”, geeft de de Amerikaanse schrijver Jeff Kinney toe.