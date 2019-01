Trump bezoekt veelbesproken grens met Mexico

Verdere details over het bezoek worden binnenkort bekendgemaakt. Dat kondigde de woordvoerster van het Witte Huis, Sarah Sanders, maandag op Twitter aan.

De president had eerder al aangekondigd de grens in januari te willen bezoeken om een idee te krijgen van de situatie daar. Zijn oproep voor ruim 5 miljard dollar om een muur aan de grens met Mexico te bouwen, staat centraal in het begrotingsgeschil tussen Trump en de Democraten. Dat heeft geleid tot een gedeeltelijke sluiting (shutdown) van Amerikaanse overheidsinstellingen.

Honderdduizenden overheidsmedewerkers werken al meer dan twee weken zonder dat ze betaald krijgen of hebben gedwongen vakantie omdat voor verschillende ministeries niet tijdig een begrotingswet is aangenomen. Tot wanneer die nog duurt is onduidelijk.