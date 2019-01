’Bijdehandjes’ ondervragen BN’ers

Een groep (gecaste) kinderen legt Rico Verhoeven het vuur aan de schenen. Ⓒ Talpa tv

Op papier is het een format om van te smullen: laat een BN’er het hemd van het lijf vragen door een stel kinderen. ’Saved by the bell is spontaan, grappig en écht’, zo wordt het nieuwe programma aangekondigd. De jeugd blijkt een vragenvuur te kunnen veroorzaken waar menig talkshowhost zich niet aan zou branden.