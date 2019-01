SGP-leider vindt aangiftes om antihomopamflet ’zwaktebod’

Kamerlid Kees van der Staaij (m) vindt de aangiftes richting hem te ver gaan. Ⓒ Hollandse Hoogte / Peter Hilz

DEN HAAG - SGP-leider Kees van der Staaij vindt de aangiftes die tegen hem zijn gedaan in verband met zijn handtekening onder de omstreden Nashville-verklaring „een zwaktebod.” Dat zei hij maandagavond in het EO-radioprogramma Dit is de Dag.