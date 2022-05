Elektrische scooter populairder dan ooit

Elektrische brom- en snorfietsen zijn erg populair. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - De populariteit van elektrische brom- en snorfietsen heeft een mijlpaal bereikt. In de eerste vier maanden van 2022 zijn er met 50,16 procent (5216 stuks) voor het eerst meer elektrische dan benzine-exemplaren de showroom uitgereden. In 2021 was dat in dezelfde periode nog 30,8 procent.