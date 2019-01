Door honden gebeten baby overlijdt aan verwondingen

Het bijtincident vond in november plaats. De honden beten het kind in zijn hoofd, meldt Sky News. Reuben overleed een paar weken later op 13 december, blijkt nu uit een onderzoek.

De baby liep door de hondenbeten onder meer fataal hersenletsel op en nierfalen.

„De gebeurtenissen rond de tragische dood van Reuben zijn duidelijk verwoestend voor zijn ouders en ik spreek dan ook mijn condoleances uit en betuig mijn medeleven met hen”, zegt lijkschouwer David Heming, die onderzoek deed naar de toedracht van de baby. De ouders werden na de aanval ondervraagd door de politie en verdacht van kinderverwaarlozing. Ze zijn inmiddels weer op vrije voeten, maar de zaak is nog niet gesloten en wordt later dit jaar hervat.

De twee staffordshire-bulterriërs zijn afgemaakt.