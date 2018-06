Zowel rechts als links versplintert

Van onze parlementaire redactie

Op rechts gingen splinterpartijen al rollebollend met elkaar over straat. Op links is dat na Denk en eerder ook al het opstappen van Jacques Monasch bij de PvdA niet anders.

De Kiesraad meldde vorige week dat achttien nieuwe partijen zich hebben gemeld om mee te kunnen doen aan de verkiezingen op 15 maart. Artikel 1 stond daar ook bij. Dat blijkt de nieuwe politieke beweging van Sylvana Simons te zijn. Het bewijst dat de voormalig televisiepresentatrice haar vertrek al eerder heeft bekokstoofd.

Onder de nieuwkomers is ook GeenPeil van Jan Dijkgraaf en Nieuwe Wegen van voormalig PvdA-Kamerlid Jacques Monasch. VoorNederland (VNL), waar Jan Roos tegenwoordig de scepter zwaait, wil eveneens een gooi doen naar Kamerzetels. VNL werd al eerder opgericht door PVV-afsplitsers Joram van Klaveren en Louis Bontes. Thierry Baudet van Forum voor Democratie (FvD) doet op zijn beurt een poging om zich ertussen te wringen.

Of de nieuwe partijen ook daadwerkelijk aan de verkiezingen mogen meedoen, is nog onzeker. Voor 30 januari moeten ze aan een aantal voorwaarden hebben voldaan. Ze moeten in ieder geval een bedrag van 11.500 euro bijeenbrengen dat als borg dient. Die borg raken ze kwijt als ze uiteindelijk geen zetel weten binnen te slepen.

Een andere hobbel vormt het verzamelen van 580 handtekeningen uit de twintig kiesdistricten die Nederland telt, dus ook in de provincie.

Volgens de Kiesraad zijn er in totaal 81 politieke partijen die zich voor de verkiezingen hebben geregistreerd, waarvan achttien nieuwkomers. Als het ze lukt om aan alle voorwaarden te voldoen, wordt het stembiljet langer dan ooit.