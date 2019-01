Bonus voor minder Schiphol-klagers

„Een klein deel van het loon is variabel. Dat gaan we voortaan afhankelijk maken van prestaties voor onze omgeving”, aldus Benschop. „Ook bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid.”

Benschop wil dat alle medewerkers zich extra inspannen om de reputatie van de luchthaven te verbeteren. Die liep afgelopen jaren een deuk op door volgens critici ’gerommel met herriecijfers en een verborgen agenda om door te kunnen groeien’.

Aan die groei lijkt een einde te zijn gekomen. Er kunnen op Schiphol richting 2030 hooguit nog 25.000 starts en landingen bij bovenop de huidige 500.000. Lelystad Airport moet vanaf 2020 ook 25.000 vakantievluchten overnemen om ruimte te maken op Schiphol. Maar die kogel is nog niet door de kerk. Eind deze maand wordt het overleg van alle partijen hervat.

’Nieuwe, directe metro’

Benschop wil daarnaast het ov stimuleren door een directe bovengrondse metro naar Amsterdam. „Iedereen is het erover eens dat de Noord-Zuidlijn zo snel mogelijk moet worden doorgetrokken naar Schiphol. We praten daarover met de gemeente, het ministerie, de vervoerregio, Prorail en NS. Het gaat om geld, maar de financiering is nog niet rond.”

De vrijgekomen capaciteit in de spoortunnels van Schiphol kan volgens hem worden gebruikt voor uitbreiding van snelle internationale treinen, mede ter ontlasting van het vliegverkeer. „Dit jaar nemen we een besluit over vergroting van station Schiphol. Tegelijk moeten de voorrijwegen van en naar de terminals worden uitgebreid.”

Schonere vliegtuigen

Verder gaat Benschop inzetten op stillere en schonere vliegtuigen. „Die worden steeds meer beloond, vieze en lawaaiige toestellen extra belast. Op Rotterdam The Hague Airport gaan we proeven doen met de productie van synthetische brandstof voor de luchtvaart. Ik wil dat de Schiphol-groep het meest duurzame luchthavensysteem ter wereld is.”