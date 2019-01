Verkeershinder verwacht door storm en regen

Volgens Weerplaza is het nog onduidelijk of het tot een officiële storm (windkracht 9) komt maar zijn windstoten tot 100 km/h zeker mogelijk aan de kust. De windkracht zal daar tussen de 7 en 8 schommelen.

In het binnenland wordt windkracht 5 verwacht. „Ook dat is een stevige wind en het is verstandig om losse spullen uit de wind te zetten. Het is zonde als het weg- of stukwaait”, aldus het weerbureau.

Veerdiensten

Weeronline verwacht dat het in de loop van maandagavond en -nacht al onstuimig wordt. Dinsdag is er in het westen en noorden kans op (zeer) zware windstoten en aan de noordkust kan een noordwesterstorm waaien.

De veerdiensten naar de Waddeneilanden hebben alvast sommige boten uit de vaart genomen. In Rotterdam komen afzettingen op enkel lager gelegen kades en bewoners zijn gewaarschuwd hun auto’s daar alvast weg te halen.

Code geel

Het KNMI heeft voor de westelijke en noordelijke provincies code geel afgegeven - een waarschuwing die overigens wel vaker voorkomt, maar toch oplettendheid vereist. Slechts vier provincies krijgen geen waarschuwing.

Ⓒ KNMI

Verkeer, luchtvaart zetten zich schrap

De KLM heeft 159 Europese retourvluchten geannuleerd in verband met de verwachte hinder door de storm rond Schiphol.

Rijkswaterstaat houdt rekening met langere files dan gewoonlijk tijdens de toch al drukke dinsdagochtendspits. Dat komt niet zozeer door de harde wind, als wel door de buien die overtrekken.

Wadden

De verwachte storm in de nacht heeft waarschijnlijk geen grote gevolgen voor de overboord geslagen containers die zijn gelokaliseerd voor de Waddenkust. „De meeste liggen op de zeebodem. Het is niet de verwachting dat ze gaan schuiven”, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio Fryslân.