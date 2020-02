Riskante bloeddrukdaling bij operatie kan worden voorspeld

De studieresultaten verschijnen maandag in het wetenschappelijke tijdschrift JAMA. Of die complicaties zo ook echt kunnen worden voorkomen, zou volgens de onderzoekers „logisch zijn”, maar moet nog definitief wetenschappelijk worden aangetoond.

In 2018 zijn er wereldwijd 320 miljoen mensen geopereerd en een op de vijf kreeg te maken met een complicatie. Nu al kijken anesthesiologen naar eventuele bloeddrukdaling tijdens een ingreep. „Probleem is dat het operatieteam pas reageert als de bloeddruk onder een bepaalde grens komt”, zegt onderzoeker Denise Veelo. „Gemiddeld ben je enkele minuten te laat met je interventie”, aldus collega-onderzoeker Bart Geerts.

Het Amerikaanse medische technologiebedrijf Edwards Lifesciences ontwikkelde een systeem dat een waarschuwing geeft vóórdat de bloeddruk omlaag gaat, afhankelijk van de oorzaak twee tot vijftien minuten van tevoren. Bij ongeveer honderd ok-patiënten is nu onderzocht of het werkt. De hypotensie bleek inderdaad korter te duren. „In de groep die de standaardzorg kreeg, zagen de onderzoekers ongeveer 33 minuten lage bloeddruk per patiënt. Bij de groep waarin het waarschuwingssysteem werd gebruikt, was dat rond de 8 minuten.”